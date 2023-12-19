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Spor
DHA 19.12.2023 19:18

Sporcular Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile döndü

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti.

Sporcular Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile döndü
[Fotograf: DHA]

Müsabakalara katılan üç sporcu, 2 altın 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcuları tebrik eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "3 sporcumuzun 3'ü de derece yaptı. Üstelik iki sporcumuz birinci olarak hepimizi gururlandırdı. Başarılarınız daim olsun." dedi.

600'ü aşkın sporcu katıldı

Wushu Kung-fu branşındaki üç sporcu 19 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ter döktü. Turnuva sonunda 85 kg Erkan Özbey ve 56 kg sıkletinde Hüseyin Kaya birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. 90 kg sıkletinde yarışan Batuhan Şengül'de ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Sultangazi'nin üst üste aldığı başarılarla sporda adından söz ettirdiğini belirten Dursun, "Spora ve sporcuya desteğimiz tamdır diye hep söyledik. Sporla ilgilenen çocuklar daha başarılı olurlar, hayata daha farklı bakar. Bu yüzden gençlerimizi hep spora teşvik ettik. Onlar da kazandıkları başarılarla bizlerin yüzünü kara çıkarmadı, hep büyük gurur yaşattılar. Avrupa Şampiyonası'na katılan ğç gencimize bize böyle bir gururu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Daha iyi yerlere geleceğinizden şüphem yok, başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.  

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