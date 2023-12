12 yaşına 9 şampiyonluk sığdırdı

Antalya 10 bin kişilik kapalı spor salonunda 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Muay Thai Avrupa Şampiyonluğu'na 800 sporcu katılırken, müsabakalar eleme usulünde yapıldı. IFMA CUP organizasyonunda gerçekleştirilen müsabakada Rumeysa Altay, 12 yaş 34 kiloda yarışmaya katıldı, Sıla Lenger’le yaptığı karşılaşma sonucu Avrupa ikincisi oldu.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Rumeysa Altay, Muay Thai Avrupa Şampiyonasında ikinci oldu. Altay, hedefinin önümüzdeki sene gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda tekrar dereceye girmek olduğunu söyledi.

“12 yaşında 9 şampiyonluk”

6 yaşında spora başladığını belirten Rumeysa Altay, “Muay Thai sporunu çok seviyorum. 2021 yılında kendi kategorimde Antalya şampiyonu oldum. Ardından bölge şampiyonu oldum. 2022 yılında Türkiye 3’cüsü olarak devam ettim. Okullar arası şampiyonluğum var. 2022 ISKA Müsabakasında Dünya ikincisi oldum. IFMA CUP Muay Thai Avrupa şampiyonu oldum. 2023 yılında ise okullar arası şampiyonu oldum. Bölge şampiyonluğu ve bölge teşvik şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonasında 5’inci olmuştum. Gelinen süreçte 11 Aralık tarihinde Avrupa ikincisi oldum.” dedi.

Hedeflerini sıralayan Altay, “Bundan sonraki hedefim bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmak. Muay Thai sporunu çok seviyorum ve yaşamım boyunca devam ettirmek istiyorum. 7. Sınıf öğrencisiyim. Muay thai antrenörü olup sporcu yetiştirmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

“Her gün 7 saat antrenman”

Günde 7 saat antrenman yaptığını kaydeden Altay, “Sabahları okula gidiyorum. Eve gelip ödevlerimi yapıyorum. Her gün 7 saat antrenman yapıyorum. Biraz yoruluyorum. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Antrenörüm Hasan Urlu’ya çok teşekkür ediyorum. Antalya merkezde bulunan spor kulübüne her gün çalışmaya gidiyorum. Aynı yaş grubumdan arkadaşlarım da var. 6 arkadaşımı bu sporla tanıştırdım. Devam eden arkadaşlarım var. Müsabakalara katılıyorlar onlarında şampiyonlukları var. Önümüzde ki sene Türkiye şampiyonası var ve şu an o müsabakaya hazırlanıyorum.” dedi.

Baba Mehmet Altay, “Ailesi olarak her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gurur duyuyoruz başarılarıyla. Bayrağımızı her yerde dalgalandırması onur verici. Bundan sonra da eğitimi ve spor başarısı konusunda elimizden geleni yapacağız. Vatana millete faydalı olsunlar diye çabalıyoruz.” diye belirtti.