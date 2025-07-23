İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki kiliseyi "yanlışlıkla" vurduğunu savundu

İsrail ordusu, uluslararası alanda tepkilere yol açan 17 Temmuz'da Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamladı

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin bölgede faaliyet gösterdiği sırada "bir mühimmatın hedefinden saparak kazara kiliseye isabet ettiği, patlamanın yapıya zarar verdiği ve Filistinlilerin yaralandığı" iddia edildi.

İsrail ordusunun faaliyetleri sırasında saldırıların "isabetini artırmak için düzenlemeler yapıldığı" ve bu olayın ardından "dini yapılar, sığınaklar ve diğer hassas yapılar çevresine ateş açılmasına ilişkin talimatların yeniden netleştirildiği" öne sürüldü.

Kilisenin bağlı olduğu Kudüs'teki patrikhaneyle koordinasyon halinde kiliseye ulaştırılmak üzere gıda, tıbbi ekipman ve ilaç girişinin sağladığı iddia edildi. Buna karşın Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne henüz herhangi bir yardımın ulaşmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, Kudüs'teki kilise temsilcilerinin Gazze'ye girişini koordine ettiğini bazı yaralıların da buradan ayrılmasına izin verdiğini kaydetti.

İsrail ordusunun kilise saldırısı tepki çekmişti

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne 17 Temmuz'da düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 10 kişi de yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği soykırım boyutuna varan saldırılarla tüm bölgenin enkaz haline gelmesine neden olan İsrail'in kiliseyi hedef alan son saldırısı tepkilere yol açmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 600'den fazla camiyi yerle bir ettiği ve en az 4 kiliseyi hedef aldığı, 59 binden fazla Filistinlinin ise ölümüne neden olduğu bilinmesine karşın, İsrail, "sivilleri ve kutsal mekanları koruma taahhüdünü yerine getirdiği" açıklaması yapmıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Orta Doğu’daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere 18 Temmuz'da Gazze'ye gitmişti.

Pizzaballa, ziyaretin ardından Gazze'de kiliseye düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü ancak bugüne kadar öldürülen Filistinlilerin sayısının binlerle ifade edildiğini, hemen her gün onlarca insanın öldüğünü ve Hristiyanların Filistin halkının bir parçası olarak bu saldırıların kurbanı olduğunu dile getirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin İngilizce X hesabından Başbakan Binyamin Netanyahu adına yayınlanan açıklamada, "Kutsal Aile Kilisesi'nin hedef alınmasından üzüntü duyulduğu" ifade edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak kilise saldırısına tepkisini ifade ettiğini aktarmıştı.