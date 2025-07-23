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Dünya
AA 23.07.2025 13:11

Son 24 saatte 10 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ablukası altındaki Gazze'de son 24 saatte 10 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

Son 24 saatte 10 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

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