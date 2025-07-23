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AA
HABER GİRİŞ
23.07.2025 13:11
, 23.07.2025 13:12
SON GÜNCELLEME
23.07.2025 13:12
Son 24 saatte 10 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail ablukası altındaki Gazze'de son 24 saatte 10 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
Ayrıntılar geliyor...
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