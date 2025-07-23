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Dünya
AA 23.07.2025 12:00

Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri İstanbul'da yapılacak: İsimler belirlendi

Rusya ile Ukrayna, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün yapılacak üçüncü tur müzakerelere katılacak isimleri belirledi.

Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri İstanbul'da yapılacak: İsimler belirlendi
[Fotograf: TRT Haber]

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın bitmesi amacıyla İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda yeniden müzakereler yapılacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelere katılacak Rus heyetinde değişiklik olmadığını bildirdi.

Buna göre, Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Elena Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksey Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Viktor Şevtsov bulunuyor.

Vladimir Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Ukrayna heyetindeki isimler de 2. tur müzakereye katılanlardan oluşacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile üçüncü tur müzakerelerde ülkesini temsil edecek heyet listesine ilişkin kararname imzaladı.

Kararnameye göre, Ukrayna heyetindeki isimler de 2. tur müzakereye katılanlardan oluşacak.

Ukrayna heyetine Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık edecek.

Heyette Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya'nın yanı sıra Genelkurmay Başkan Yardımcıları Yevhenii Ostryanskiy ve Oleksii Shevchenko, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi ile Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer alacak.

Ukrayna heyetinde ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Andrii Fomin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev ile Ukrayna Parlamentosundaki İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa bulunuyor.

Bir önceki müzakerelere Savunma Bakanı sıfatıyla başkanlık eden Umerov, geçen hafta kabinede yapılan değişiklikler kapsamında Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliğine atanmıştı.

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