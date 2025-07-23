Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.07.2025 10:53

UNRWA: Gazze'de personelimiz de dahil insanlar açlıktan bayılıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayla Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık sebebiyle insanların bayıldığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNRWA: Gazze'de personelimiz de dahil insanlar açlıktan bayılıyor

UNRWA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, UNRWA personeli de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde şiddetli açlık ve tükenmişlik nedeniyle insanların baygınlık geçirdiği belirtildi.

İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocukların ve engelli bireylerin yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de insanlar aç bırakıldı. İsrail'in yardım girişleri engellediği mart ayından bu yana komşu ülkelerden Gazze'ye giriş için bekleyen UNRWA'ya ait binlerce kamyon var. Hayat kurtaran insani yardımlarımızın ulaşması için ablukanın derhal kaldırılması gerekiyor."

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde, hijyen malzemelerinin eksikliğinde, lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.​​​​​​​

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Kanada Başbakanı Carney, ABD ile "kötü bir ticaret anlaşmasını" kabul etmeyeceklerini belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Bakan Yumaklı: 3 ildeki orman yangınları büyük oranda kontrol altında
12:09
ÇAYKUR'un ikinci sürgün yaş çay alımı 91 bin tona ulaştı
12:03
Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri İstanbul'da yapılacak: İsimler belirlendi
11:53
Kış tatili için yapılan seyahat harcamaları 23 milyar lirayı buldu
12:02
Mahkeme, kanser ilacını SGK'nın karşılamasına karar verdi
11:49
NEXT Teknofest Sosyal, App Store'da zirveye yerleşti
Jandarma Antep fıstığı hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim yapıyor
Jandarma Antep fıstığı hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim yapıyor
FOTO FOKUS
Ankara'da 2 kişinin öldüğü kazada aracın ters yöne girme anı kamerada
Ankara'da 2 kişinin öldüğü kazada aracın ters yöne girme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ