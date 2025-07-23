Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.07.2025 10:00

Soykırımcı İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesinde eş-Şair ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

Saldırıda biri çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında hamile bir kadının olduğu bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısındaki Hamed Hastanesi yakınlarında bir ambulansı hedef aldığı, saldırıda ambulans çalışanlarının yaralandığı kaydedildi.

Bölgedeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinde edilmiş Filistinlilere ait çadıra düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu öldü, 11 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin hem orta kesimindeki hem de güneydeki birçok bölgeyi topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef aldı.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 268 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 470 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1026'ya, yaralıların sayısı da 6 bin 563'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Columbia Üniversitesi, Filistin'e destek gösterilerine katılan bazı öğrencileri okuldan attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Kayıp ihbarı yapılan kişi arazide yatarken bulundu
10:44
5 ildeki yangınları söndürme çalışmaları canla başla sürdürülüyor
10:12
Kanada Başbakanı Carney, ABD ile "kötü bir ticaret anlaşmasını" kabul etmeyeceklerini belirtti
10:10
Brent petrolün varili 67,86 dolardan işlem görüyor
10:09
Konya'da Roma ve Helenistik dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi
10:07
Konut alımında yeni finansman modeli: Gayrimenkul sertifikası
Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı
Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı
FOTO FOKUS
Urla'da yanan alanlar dronla görüntülendi
Urla'da yanan alanlar dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ