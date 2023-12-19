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Spor
DHA 19.12.2023 17:05

Kayserispor-Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyum hazır

Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına hazır hale getirildi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyum hazır
[Fotograf: DHA]

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Lider Fenerbahçe ile ligde son 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak seri yakalayan ve kendi sahasında namağlup yoluna devam eden Kayserispor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele öncesi stadyum hazır hale getirildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Stadyum müdürü Ali Yılmaz, Çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Önemli bir maç var. Fenerbahçe maçı öncesi sahamızda ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Onları gidermek için kale önlerinde değişim çalışması yaptık. Genel tohum çalışması gerçekleştirdik. Hava soğuk olduğu için örterek tohumları erken patlatma çalışması yaptık. Neticesini de aldık. Sahamızı da soğuk havadan korumak için özel örtü ile çimlerin üzerini örttük. Maç günü son hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Yoğun bir bakım çalışması yaptık. Maç günü de deseni verip, biçimini yapacağız. Maç günü güzel bir zemin ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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