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Spor
DHA 19.12.2023 19:29

Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz kalan iki maçı kazanmak

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Önümüzde iki tane maçımız var. İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak.” dedi.

Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz kalan iki maçı kazanmak
[Fotograf: DHA]

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ödül töreninde, Süleyman Seba Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Tecrübeli teknik adam, ödül töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süleyman Seba Özel Ödülü'nü aldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Rıza Çalımbay, “Her şeyden önce böyle bir ödüle layık gördükleri için teşekkür ederim. Ben de futbol hayatımın başından itibaren diyaloglara girmeden işime baktım. Bunun da ödül getirmesinden dolayı çok mutluyum. Futbol hayatımda da antrenörlük hayatımda da nasıl başladıysam aynı.” diye konuştu.

"Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak"

Ligde üst üste oynanacak Alanyaspor ve Hatayspor maçlarını kazanmak istediklerini belirten Çalımbay, “Önümüzde iki tane maçımız var. İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak.” ifadelerini kullandı.

"Böyle şeyler futbolun içinde var"

Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 futbolcuyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Çalımbay, böyle durumların bütün takımlarda yaşanabileceğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Bu bir tek bizde olan bir şey değil. Her ülkede, her takımda olan bir şey. Disiplinsiz olabilir. Kulübe karşı gelmiş olabilir, arkadaşlarla diyalogları kötü olabilir ya da performansı düşük olabilir. Böyle şeyler oluyor. Futbolun içinde var. Şuanda da bizde yaşanıyor. Burada en önemlisi kulübün menfaati. Yönetim de öyle bir karar verdi, söylenecek bir şey yok” diye konuştu.

Süper Lig’in 17’nci haftasında Perşembe günü sahasında Alanyaspor’u konuk edecek siyah-beyazlı ekipte, sakat oyuncuların son durumlarıyla ilgili gelen bir soruya Çalımbay, şöyle cevap verdi:

“Bu konuyu doktorlar daha iyi biliyor. Onun için de sürekli olarak onlar açıklama yapıyorlar. Çünkü onlar çalışıyorlar. Kimin oynayıp, kimin oynayamayacağını maçtan bir gün önce bize söylüyorlar.”

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