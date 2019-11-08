Başakşehir lider dönüyor08 Kasım 2019 Cuma 00:52 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 01:05
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 3-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Avusturya temsilcisi Wolfsberger arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
6. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Clichy'nin rakip yarı sahanın sağ tarafından attığı pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Gulbrandsen, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Uygun durumda vuruşunu yapan Gulbrandsen'in şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
19. dakikada Berkay Özcan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Kofler, topu kornere çeldi.
36. dakikada ev sahibi ekibin atağında Ritzmaier, Niangbo'nun pasında topla ceza sahasının solunda buluştu. Ritzmaier'in bekletmeden çektiği şutta top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
İlk yarı golsüz bitti.
İkinci yarı
Başakşehir, Visca'nın 73. dakikada kullandığı penaltı atışı ile 1-0 öne geçti.
Turuncu lacivertliler 84 ve 87. dakikalarda Crivelli'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir, Roma'nın deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 2-1 yenilmesiyle J Grubu'nda topladığı 7 puana lidrlik koltuğuna oturdu.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, İstanbul'da Wolfsberger ile oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Kaynak: TRT SPOR, AA