Rusya'ya 9 oyuncusundan yoksun olarak gelen Trabzonspor, Krasnodar karşısına genç futbolculardan oluşan bir kadro çıktı.

Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Manuel Fernandes'in vuruşunda Serkan Asan'a çarpan top ağlarla buluştu ve ev sahibi Krasnodar 1-0 öne geçti. Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Portekizli Fernandes 34. dakikada skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Krasnodar, 90+3'te Ignatyev'in attığı golle skoru 3-0 yaptı. Trabzonspor, Nwakaeme ile 90+4'te farkı 1'e indirdi: 3-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve bordo-mavili ekibimiz, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

1 puanda kalan Trabzonspor, gruptan çıkma şansını odukça azaltırken Krasnodar, puanını 6'ya çıkardı.

Rus ekibi Trabzon'daki maçı da 2-0 kazanmıştı.

İlk yarının önemli anları

2. dakikada Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.

26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

GOL: 27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

GOL: 34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0

42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: TRT SPOR, AA