Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriç, NTV'ye konuştu.

Transfer döneminin en çok adından bahsettiren oyuncularının başında yer alan 25 yaşındaki golcü, "İlk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı. Sonra Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve reddedilebilir değildi" dedi.

Başkan Ali Koç ile transfer döneminde birkaç kez konuştuğunu da açıklayan Kosovalı futbolcu, "Beni seviyor, ben de onu seviyorum. Milli maçlardan sonra hep arar konuşuruz. Gol attıysam 'izledim gördüm' der" ifadesini kullandı.

Hayal kurmayı seven biri olduğunu belirten Muriç, "Hayalperestim. Ama günün birinde bana Fenerbahçe'den teklif gelecek deseniz, kavga ederdim. Hayal bile edemezdim" itirafında bulundu.

"Hayallerimden biri İngiltere Premier Lig"

Eksik gördüğü yanlarının olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Tipik olarak pivot santrfor değilim ama hava toplarımı geliştirmem lazım. Ibrahimovic'in sahadaki sakinliğini, Lewandowski'nin bitiriciliğini örnek alıyorum. Cavani'nın kale önündeki hırsı da beni etkiliyor" şeklinde konuştu.

Kendisini en çok zorlayan savunmacının Serdar Aziz olduğunu kaydeden Muriç, "Aynı takımda olduğumuz için mutluyum. Hayallerimden biri İngiltere Premier Lig. Fiziksel anlamda mücadele üst düzey ve kendi yapıma da uygun görüyorum" dedi.

Kaynak: TRT SPOR