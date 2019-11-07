Geçen ay Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın finaline ev sahipliği yapan Afyon Motor Sporları Merkezi, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Avrupa organizatörü tarafından 2019 yılı "en iyi pist" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, ödülü belediye makamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teslim etti.

Akülke, burada yaptığı konuşmada, geçen ayki Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda, FIM ve organizatör tarafından "yılın en iyi pisti" seçildiklerini söyledi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nin ne kadar önemli olduğunun, uluslararası alanda bir kez daha tescillendiğini kaydeden Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak amacımız Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ni sürekli gündemde tutmak, sürekli hareketli ve çalışır vaziyette 12 ay gündemde tutmak. Bu yolda da hızlı adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Akülke, ayrıca hafta sonu yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışına herkesi davet etti.

Kaynak: AA