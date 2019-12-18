Spor
Başakşehir kupada Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak18 Aralık 2019 Çarşamba 10:32 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:36
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 19 Aralık Perşembe günü sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'la karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip, Demba Ba'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.
Kaynak: AA