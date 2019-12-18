Demir Grup Sivasspor’un başarısında kolektif futbol yatıyor.

33 puanla liderlik koltuğunda oturan Yiğidolar, son 7 maçını kazanarak liderliğinin tesadüf olmadığını gösterdi.

Kırmızı beyazlı ekip bu çıkışını takım halinde hareket etmeye ve futbolcular arasındaki uyuma borçlu.

Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, top rakipteyken en uçta oynayan Yatabare veya Kone başta olmak üzere bir defans oyuncusu gibi savunma yapıyor.

Yiğidolar’ın istekli savunmasının yanı sıra hızlı futbolu da çoğu zaman rakiplere zor anlar yaşatıyor.

İç Anadolu ekibi bu sezon orta sahadan başlattığı ve en fazla 3 pasla rakip kaleye gittiği 46 atağı, şutla sonlandırdı.

Yiğidolar bu kategoride Avrupa’nın 5 büyük liginde en iyi istatistiğe sahip.

Sivasspor’u bu alanda Avrupa’nın en formda takımlarının başında gelen Atalanta, 44 atakla takip etti.

Kırmızı Beyazlılar, hızlı oyununa top rakipteyken yaptığı etkili pressi de ekleyince, başarı kaçınılmaz oldu.

Kaynak: TRT SPOR