Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası değerlendirmede bulundu.

Fatih Terim Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra ile ilgili, "Bana da şimdi soruyorlar, Gökhan'ı. Gökhan'ı tabii soracağım, bizim altyapıda oynamış merak ettim ve sordum. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş, kendisini tebrik edecektim çabucak dönmüşsün” diye konuştu.

"Bazen oluyor böyle şeyler"

İlk maça göre Tuzlaspor’u biraz daha ciddiye aldıklarını ifade eden Terim şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bugün bize ne lazımsa onu elde edebilirdik. Kendimize yakışanı yaptık, görevimizi yaptık, gereğini yaptık. Sonuç itibarıyla ciddiye aldığımız her maç bizim için buna benzer biter esasında.

İlk yarı itibarıyla zaten 10 tane falan pozisyona girildi, 7-8 tane sadece sağ taraftan girdiğimiz pozisyonlar var. Ciddi olduğumuz zaman olay çok ciddi boyuta geliyor. Feghouli ve Falcao'nun performansından memnunum, tabii onlardan daha iyi şeyler de bekliyorum. Maçtan sonra tabii biraz hareketlilik oldu, bazen oluyor böyle şeyler. İçeride dışarıda Galatasaray bir bütündür, gereğini ve yakışanı her yerde yapar."

Kaynak: TRT SPOR