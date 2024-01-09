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Spor
TRT HABER/AA 09.01.2024 16:42

Başakşehir Kasımpaşa ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Başakşehir Kasımpaşa ile karşılaşacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz... 

Başakşehir Kasımpaşa ile karşılaşacak

Ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

Yaptığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ba cezalı

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba, Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alamayacak.

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor.

Opoku, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar

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