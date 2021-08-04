Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Caiçara'nın gelecek yıl bitecek kontratı 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Almanya ekibi Schalke 04'ten 2017'de transfer edilen 32 yaşındaki sağ bek, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 9 maçta forma giyebilmişti.