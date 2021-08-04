Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Junior Caiçara'nın sözleşmesini uzattı
Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara'nın sözleşmesi yenilendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Caiçara'nın gelecek yıl bitecek kontratı 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
Almanya ekibi Schalke 04'ten 2017'de transfer edilen 32 yaşındaki sağ bek, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 9 maçta forma giyebilmişti.
@jrcaicara ile 3 yıl daha |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 4, 2021
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Etiketler: Transfer Haberleri Medipol Başakşehir
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