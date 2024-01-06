Başakşehir ile Adana Demirspor yenişemedi

Başakşehir ile Adana Demirspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede hakem Turgut Doman yönetti.

Ligde beşinci beraberliğini alan RAMS Başakşehir, 20 puana, yedinci beraberliğini alan Adana Demirspor ise 28 puana yükseldi.

Karşılaşmayı, A Milli Takım'ın yardımcı antrenörleri Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş da izledi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Sarı, kaleyi cepheden gören pozisyonda, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan sağına uzanıp kornere çeldi.

Aynı dakikada Adana Demirspor yine etkili geldi. Sağ kanattaki Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında altıpas önünde Akintola topla buluştu. Akintola'nın sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Adana Demirspor'un sağ taraftan Yusuf Sarı ile kullandığı kornerde altıpas önünde Cisse topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Başakşehir savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Akintola, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Akintola'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasının önünde topla buluşan Lima, ceza sahasında uygun pozisyondaki Piatek'e pasını gönderdi. Piatek'in sağ çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Figueiredo (Dk. 82 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 90+4 Keny).

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Stambouli (Dk. 85 Tayfun Aydoğan), Michut (Dk. 86 Gravillon), Yusuf Sarı (Dk. 90+1 Zeneli), Emre Akbaba, Nani (Dk. 70 Barasi), Akintola.

Sarı kartlar: Dk. 44 Abeid, Dk. 53 Emirhan İlkhan, Dk. 82 Ba (RAMS Başakşehir)