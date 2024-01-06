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Spor
TRT SPOR 06.01.2024 16:01

Beşiktaş rotayı Mircea Lucescu'ya çevirdi

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlanamayınca teknik direktör seçenekleri arasında Mircea Lucescu ismi öne çıktı.

Beşiktaş rotayı Mircea Lucescu'ya çevirdi

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sürüyor. Siyah beyazlılar, imza aşamasına gelinen Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlayamadı.

Gastel'e izin çıkmadı

Beşiktaş yönetimi ile birlikte Van Bronckhorst’un da yardımcısı olarak istediği NAC Breda teknik direktörü Paul Van Gastel’e kulübünden izin çıkmadı. Anlaşmanın bozulmasında bu karar da etkili oldu.

Nac Breda'dan yapılan açıklamada, "Jean Paul van Gastel'in, Beşiktaş için kulübümüzden ayrılışı bizim için artık gündemde değil. Kulübümüzün, İstanbul ekibiyle iletişime geçmesinin ardından görüşmeler sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Yeni rota Lucescu 

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu gündeme geldi. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Mircea Lucescu ile görüşecek. 

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