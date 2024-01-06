Bandırmaspor'un hedefi Süper Lig'e çıkmak

Belek'te kamp yapan Teksüt Bandırmaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen yıl Yılport Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan bordo-beyazlı ekip, takımda şampiyonluk yaşayan eski futbolcusu Erkan Taşkıran'ı da sportif direktörlüğe getirdi.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Eroğlu ve Taşkıran ile kamp yaptıkları otelde basın toplantısı düzenledi.

Göçmez, ligin ilk yarısını üst sıralarda tamamladıklarını ve Antalya'da ikinci devre hazırlıkları için kampa girdiklerini söyledi.

Göçmez, Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştıklarını hatırlattı.

"Hüseyin hocanın teknik boyutu, başarılarının yanı sıra insani olarak da bize olan yaklaşımı ve Bandırma camiasına, Bandırma şehrine olan sevgi ve saygısı bizi çok etkiledi. Şener hocadan sonra tekrar bir 'Acaba görüşebilir miyiz?' dedik. Sağ olsun, o da milli takımdan temas kurdu, izin istedi ve şimdi aramızda. Takımımızda şampiyonluk yaşayan eski futbolcularımızdan Erkan Taşdemir de yeni dönemde sportif direktör olarak görev alacak. Hem son şampiyonlukta kupayı kaldıran futbolcumuz Erkan Taşkıran hem de ligin son şampiyonu olan Hüseyin hocamızla hedefimizin artık bir üst lig olması gerektiğinin altını çiziyorum."

Takımın yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise Bandırmaspor'dan gelen teklifin kendisini heyecanlandırdığını ve teklifi hemen kabul ettiğini belirtti.

"Çünkü inanan bir başkan, inanan bir taraftar, inanan bir futbolcu grubu var. Gerçekten ben de motive oldum. Teklifi zaten yanına geldiğimde de kabul etmiş bulundum. Yıllardan beri Süper Lig'e çıkmanın mücadelesini veriyor. Hedefe ulaşmak için burada olmak istedim."

Eroğlu, Bandırmaspor'u Süper Lig'e çıkarmak için çalışacaklarını ifade etti.

"Geçen yıl Samsunspor'la başladığımda ilk maç, Bandırmaspor karşılaşmasıydı. Bandırmaspor maçıyla başlayan serüven, şampiyonlukla bitti. Şimdi de Bandırma'dan Süper Lig hedefiyle yola çıkıyoruz. Favori değiliz biliyoruz. Avantajlı da değiliz biliyoruz. Ama bildiğimiz bir şey daha var ki bizim inancımız kimsede yok. Bilimsel metotlarla çalışacak, mücadele edecek, her rakibe göre özel planlar hazırlayacak ve sezon sonunda Bandırmaspor'u hedefine ulaştıracağız."

Eroğlu, 10 günlük süreçte oyuncularının çalışmasından ve antrenman temposundan memnun olduğunu anlattı.

Sportif direktör Erkan Taşkıran da yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu, Bandırmaspor'un hedefe ulaşabilmesi için var gücüyle çalışacağını aktardı.

Yeni transfer Foor ile sözleşme imzalandı

Toplantının son bölümünde yeni transfer Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Navarone Foor, çıktığı maçlarda 37 gol attı, 55 gol pası verdi. NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga kulüplerinin de formasını giyen Navarone Foor, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden Karmiotissa'da oynadı.