Başakşehir Giresun'da dört golle kazandı

Giresunspor ile Başakşehir, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Süper Lig'e tutunmak isteyen Giresunspor, evinde umduğunu bulamadı. Başakşehir ligde 3 maç sonra galibiyet elde etti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. ve 35. dakikalarda Januzaj ile 25. ve 45+2. dakikalarda Figueiredo kaydetti.

Giresunspor'un gollerini ise 63. ve 90. dakikalarda Sainz attı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Medipol Başakşehir, 48 puana yükseldi.

Kötü gidişatını sürdüren ve küme düşme hattından çıkamayan Giresunspor ise ligdeki 14'üncü yenilgisini alarak 27 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 16. dakikada konuk ekip öne geçti. Szysz'in sol kanattan yaptığı ortada Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışındaki Januzaj'ın önünde kaldı. Januzaj'ın sert şutu köşeden ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Giresunspor atağında Bajic'in pasında Sergio ceza sahasına girdi ve çaprazdan yaptığı sert şutta top yandan auta gitti.

23. dakikada Kuwas'ın defansın arkasına attığı topla buluşan Borja Sainz vuruşunda Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

GOL - 25. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Szysz'in Giresunspor defansının arkasına gönderdiği uzun topa Figueiredo hareketlendi. Ceza sahası dışında kaleci Onurcan Piri'nin sektirdiği top Figueiredo'nun önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

GOL - 35. dakikada fark üçe çıktı. Aleksic'in ceza sahası içerisinde yerden çıkarttığı topa boş pozisyonda bulunan Januzaj dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

GOL - 45+2. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Januzaj'ın yerden çıkarttığı topa Figueiredo dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Figueiredo'nun defansın arkasına attığı ara pasında Aleksic, kaleci Ferhat Kaplan karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti.

GOL - 63. dakikada Giresunspor golü buldu. Edgar Ie'nin hatalı pasıyla ceza sahasına giren Borjia Sainz'ın vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-4

81. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Borjia Sainz'in sert şutunda top yan direkten döndü.

GOL - 90. dakikada Giresunspor farkı ikiye indirdi. Murat Cem Akpınar'ın sol kanattan ortasında Sergio'nun vuruşu kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Borjia Sainz dönen topa düzgün vuruşuyla golü buldu. 2-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Emrah Ünal.

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 46 Ferhat Kaplan), Alper Uludağ (Dk. 46 Faruk Can Genç), Arias, Hayrullah Bilazer, Sainz, Mejia, Görkem Sağlam (Dk. 88 Kadir Seven), Campuzano (Dk. 62 Murat Cem Akpınar), Bajic, Serginho, Kuwas (Dk. 46 Doğan Can Davas).

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 90+3 Ayberk Kaygısız), Duarte, Edgar Ie, Caner Erkin, Aleksic, Januzaj, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Szysz (Dk. 64 Batuhan Çelik), Figueiredo.

Goller: Dk. 16 ve 35 Januzaj, Dk. 25 ve 45+2 Figueiredo (Medipol Başakşehir), Dk. 63 ve 90 Sainz (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Edgar Ie, Dk. 62 Deniz Türüç, Dk. 79 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Mejia, Dk. 73 Doğan Can Davas (Bitexen Giresunspor)