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Spor
TRT HABER / AA 07.10.2023 18:55

Başakşehir evinde kazandı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Başakşehir evinde kazandı
[Fotograf: AA]

Başakşehir ile Gaziantep FK, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Opoku ile 36. dakikada kendi kalesine Djilobodji kaydetti.

Gaziantep FK'da Maxim 60. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Başakşehir, puanını 7'ye yükseltti. Başakşehir yeni teknik direktörü Çağdaş Atan ile ikinci galibiyetini elde etti.

Ligdeki iki maçlık galibyet serisi son bulan Gaziantep FK ise 6 puanla düşme hattında yer aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Ba topa ayak koydu, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Opoku, altıpas içinde kafa ile ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Figueiredo'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Piatek ayak içiyle gelişine vurdu, kaleci Nita sağına uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL - 36. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında açısını düzelten Aleksic, ceza sahasına girmeden şutunu attı, Djilobodji'ye çarpan top yön değiştirdi ve ağlara gitti. 2-0

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

VAR KARARI İLE PENALTI - 57. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan Mustafa'nın ceza sahasına ortasında, Jevtovic ile Ba arasındaki mücadele sonrasında Jevtovic yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

PENALTI KAÇTI - 60. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında kaleci Volkan soluna uzanarak gole izin vermedi.

90+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Abeid'in kafa pasıyla Gaziantep ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dennis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'ya çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

RAMS Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Cemali Sertel, Aleksic (Dk. 87 Abeid), Deniz Türüç (Dk. 69 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 87 Onur Ergün), Berkay Özcan, Figueiredo (Dk. 83 Dennis), Piatek (Dk. 69 Keny).

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp (Dk. 71 Ogün Özçiçek), Jevtovic, Gradel (Dk. 71 Markovic), Maxim (Dk. 81 Ajeti), Dragus (Dk. 89 Mbakata).

Goller: Dk. 3 Opoku, Dk. 36 Djilobodji (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir)

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