Bodrum'da çocuk ve gençlere yönelik judo eğitimi başladı

Bodrumspor bünyesindeki çocuk ve gençlerden oluşan 30 kişinin, haftanın iki günü ücretsiz alacağı kurs Bitez Gençlik Merkezi'nde başladı.

Eğitim alan sporcuların, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bodrum'u temsil etmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı ve Bodrum Judo Konseyi Üyesi Kaya Muzaffer Ilıcak, Bodrum'dan şampiyonlar çıkarmak istediklerini belirtti.

Ilıcak, Bodrumspor bünyesinde judo şubesini açtıklarını vurguladı.

"Başlangıçta 5 sporcumuz vardı, şu an 30 sporcuya ulaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerini kullanıyoruz. Hayırseverlerimizin aracılığıyla sporcularımıza kıyafetlerimizi alacağız. Hedefimiz Bodrum'dan başlayarak bütün ülkeye judoyu yaymak."

[Fotoğraf: AA]

Eğitim alanlardan 13 yaşındaki Cemal Afşin de Antalya'dan gelerek Bodrumspor'un akademisinde yer aldığını ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini bildirdi.