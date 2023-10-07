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Spor
AA 07.10.2023 18:40

Bodrum'da çocuk ve gençlere yönelik judo eğitimi başladı

Muğla'da Bodrumspor, başarılı judo sporcuları yetiştirmek için eğitim düzenledi.

Bodrum'da çocuk ve gençlere yönelik judo eğitimi başladı
[Fotograf: AA]

Bodrumspor bünyesindeki çocuk ve gençlerden oluşan 30 kişinin, haftanın iki günü ücretsiz alacağı kurs Bitez Gençlik Merkezi'nde başladı.

Eğitim alan sporcuların, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bodrum'u temsil etmesi hedefleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı ve Bodrum Judo Konseyi Üyesi Kaya Muzaffer Ilıcak, Bodrum'dan şampiyonlar çıkarmak istediklerini belirtti.

Ilıcak, Bodrumspor bünyesinde judo şubesini açtıklarını vurguladı.

"Başlangıçta 5 sporcumuz vardı, şu an 30 sporcuya ulaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerini kullanıyoruz. Hayırseverlerimizin aracılığıyla sporcularımıza kıyafetlerimizi alacağız. Hedefimiz Bodrum'dan başlayarak bütün ülkeye judoyu yaymak."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eğitim alanlardan 13 yaşındaki Cemal Afşin de Antalya'dan gelerek Bodrumspor'un akademisinde yer aldığını ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini bildirdi.

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