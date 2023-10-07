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Spor
AA 07.10.2023 18:45

Alanya ve Antalya'da bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Antalya'nın Alanya ilçesinden yarın start alacak 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) için 8 Ekim Pazar günü bazı yollar kapatılacak.

Alanya ve Antalya'da bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen TUR 2023'te yarın ilk etap koşulacak.

Alanya'da saat 11.40'ta başlayacak ilk etapta bisikletçiler, Manavgat ve Serik'ten geçerek Konyaaltı'ndaki bitiş çizgisini ilk sırada geçmeye çalışacak.

Turun ilk etabı için Alanya ve Antalya'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Alanya'da yarın saat 10.00'dan itibaren Dinek Kavşağı (Antalya istikameti), Alaattin Beach Kavşağı, Üçgen Kavşağı, Kale Market Kavşağı, Lojman Kavşağı, Milli Eğitim Kavşağı, Bostancıpınarı Kavşağı'na kadar tek yönlü, Bostancıpınarı Kavşağı'ndan Mola Kavşağı'na kadar çift yönlü trafiğe izin verilmeyecek.

İskele Caddesi ve Rıhtım Caddesi de mola kavşağı istikameti Kuyular önünden yaya ve araç trafiği engellenecek. Türkmenbaşı sokak, Şeyh Şamil Caddesi üzerinden trafiğe kapatılacak.

Alanya'dan Antalya'ya gidecek parkurda şehirlerarası yol da trafik bir süreliğine kesilecek.

 

- Antalya'daki kapalı yollar

Antalya şehir merkezinde ise finiş kurulumu ile ilgili Konyaaltı Caddesi Barbaros Işıklı Kavşağı ile Vali Konutu Kavşağı arası Cumhuriyet Meydanı istikametine saat 07.30 dan itibaren araç alınmayacak.

Konvoyun yaklaşma hızına göre kademeli olarak (yaklaşık saat 12.30 itibarıyla) Serik Caddesi, Gazi Bulvarı, Düden Kavşağı'ndan sağa Kızılırmak Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, 100. Yıl Kavşağı, Güllük Caddesi ile Konyaaltı Caddesi trafiğe kapatılacak.

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