Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkan Marc Bartra, kendisini karşılamaya gelen ve tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bartra, Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldiğini belirterek, "İnanılmaz motive olmuş durumdayım. Kulübe yardım etmeye, hedeflerine ulaşmasına ve gerçekleştirmesine yardımcı olmaya geldim. İnanılmaz bir sevgi, böyle bir şey beklemiyordum. Henüz ilk gün bu sevgiyi görebilmek beni de çok mutlu etti. Onlara karşılık verebilmeyi umuyorum" diye konuştu.

"Şampiyonlar liginde oynamayı dört gözle bekliyorum"

Tecrübeli futbolcu, Borussia Dortmund ve Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulduğunu hatırlatarak, "Tekrar şampiyonlar liginde oynamayı dört gözle bekliyorum. Ligde de büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Geçen sene bunu gerçekleştirmiş ve bunu tekrarlamayı umuyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından taraftarların arasından güçlükle kulüp aracına binen Bartra, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Öte yandan, Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fas ekibi FUS Rabat'ın oyuncularından Montasser Lahtimi de aynı dakikalarda geldiği Trabzon'da, iç hatlar terminalinden çıkış yaparak kulüp aracıyla tesislere gitti.