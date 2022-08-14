Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
City'nin yeni kaptanı İlkay Gündoğan
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takım kaptanı oldu.
İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu harika takımın ve bu harika kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kaptanlık kol bandını daha önce takmıştım ama ilk kez resmi kaptan olarak seçilmek gerçekten büyük bir onur" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Manchester City Premier Lig
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