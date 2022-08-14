Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edin Visca ameliyat edildi
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca'nın İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Visca, bugün İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" sözleri yer aldı.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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