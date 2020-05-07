İspanyol ekibi Barcelona’dan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı geldi.

Katalan ekibinin Türkçe yayın yapan sosyal medya hesabından beyin ameliyatı olduktan sonra yoğun bakımda tutulan sarı-kırmızılı takımın Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı gönderildi. Barcelona Türkçe hesabından "Çok geçmiş olsun Galatasaray. Başkana acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.