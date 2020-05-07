TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile tesislerinde görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

"Beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

"Covid-19 testleri sonucunda bir kulüp çalışanının testi pozitif çıkan ve bir kulüp çalışanının da durumu şüpheli olan Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederek acil şifalar diliyoruz."

Trabzonspor

"Değerli Fenerbahçe Ailesi, bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Beşiktaş

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Gaziantep Futbol Kulübü

''Fenerbahçe Spor Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberler alacağımıza inanıyoruz!''

Fraport TAV Antalyaspor

''Bir çalışanının Covid19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Fenerbahçe camiasına geçmiş dileklerimizi sunar, çalışanın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.''