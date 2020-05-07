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Basketbol federasyonundan Mustafa Cengiz mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TBF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Etiketler: Türkiye Basketbol Federasyonu Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz geçmiş olsun mesajıSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 21:56
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