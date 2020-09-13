Arjantinli yıldız, ikinci lig ekiplerinden Gimnastic Tarragona ile oynanan hazırlık maçının ilk 45 dakikasında forma giydi.

Yerini Martin Braithwaite'a bırakan Messi, böylece Katalan ekibi ile bu sezon ilk kez sahaya çıktı.

Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı alınan 8 - 2'lik mağlubiyetin ardından takımdan ayrılma kararı almıştı.

Ayrılma isteği kabul görmeyen ve 700 milyon euroluk serbest kalma bedeli dayatılan tecrübeli futbolcu, Barcelona'da kalmaya karar vermiş ve anrenmanlara çıkmıştı.

Öte yandan Gimnastic Tarragona'yı 3 - 1 yenen Barcelona'da goller Dembele, Antoine Griezmann ve Philippe Coutinho'dan geldi.