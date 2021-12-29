Katalan ekibi, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi’nin testlerinin de pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sağlık durumları iyi olan oyuncular tedbir amaçlı olarak karantinaya alındı.

Barcelona'da daha önce Jordi Alba, Clement Lenglet ve Dani Alves'in de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.