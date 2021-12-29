Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barcelona'da koronavirüs vakaları artıyor
[Fotoğraf: AA-arşiv]
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı.
Katalan ekibi, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi’nin testlerinin de pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sağlık durumları iyi olan oyuncular tedbir amaçlı olarak karantinaya alındı.
Barcelona'da daha önce Jordi Alba, Clement Lenglet ve Dani Alves'in de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.
LATEST NEWS | The players O. Dembélé, Umtiti, and Gavi have tested positive for Covid-19 following PCR tests administered to the team. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/zLC6wxDHvP— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2021
Etiketler: Barcelona Koronavirüs
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