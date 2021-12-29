Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kulüpler Birliği ile TFF görüştü
Kulüpler Birliği İstişare Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Naklen yayın ihalesi ve gündemdeki diğer konuların konuşulduğu toplantı sona erdi.
Kulüpler Birliği Vakfı İstişare Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun yer aldığı toplantıda naklen yayın ihalesinin yanı sıra gündemdeki konular görüşüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinden ayrılırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir kendisini uğurladı.
Etiketler: TFF
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