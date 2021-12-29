Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen hazırlık kampına katılan sporcular, çalışmalarını sürdürüyor. Sporcular koşu ve egzersizlerin ardından her gün Köyceğiz Gölü'nde kürek çekiyor.

Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Kamp Sorumlusu Nuri Topsakal, 26 kişilik kalabalık bir kadroyla kampa girdiklerini söyledi. Topsakal, şimdiye kadar Rio'ya ve Tokyo'ya bir ekiple katıldıklarını aktardı.

"Bundan sonraki hedeflerimiz daha fazla ekiple olimpiyatlara katılabilmek. Sporcularımız son yıllarda Avrupa’da ve dünya şampiyonalarında derece almaya başladılar. Bir sonraki hedefimiz artık olimpiyatlara daha kalabalık teknelerle gitmek."

[Fotoğraf: AA]

Topsakal, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı hedeflediklerine işaret etti.

"Yine buraya mümkün olduğu kadar fazla tekne sınıfıyla katılmaya çalışıyoruz. Ayrıca son yıllarda bizim için önemli olan bir konu da kadın sporcularımız çok iyi dereceler almaya başladı. İnşallah bayan sporcularımızla da olimpiyatları hedefliyoruz."

Milliler hedefleri doğrultusunda azim ve hırsla çalışıyor

Kampa katılan milli kürekçi Bayram Sönmez ise marttan sonra uluslararası yarışların başlayacağını dile getirdi. Sönmez, Yunanistan'da bir yarışa katılacaklarını, daha sonra İtalya'da yarışmalar olduğunu anlattı.

"2013'te Akdeniz Oyunlarında Türkiye'ye iki madalya kazandırmıştık. Birini ben kazanmıştım. Kürek sporunda bir önceki Akdeniz Oyunlarında iyi bir netice alamamıştık. Önümüzdeki sene inşallah Akdeniz Oyunları'nda iyi dereceler almayı planlıyoruz. Daha sonra 2023'te olimpiyat hazırlık kota yarışlarında kota alıp olimpiyatta madalya hedefliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Milli kürekçi Enes Gök ise en büyük hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu, bunun için azim ve hırsla çalıştıklarını kaydetti.

Gök, eylülde U23 Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazandıklarını hatırlattı.

"Öncelikli hedefimiz, 2022'de bu gümüş madalyayı altın madalyaya çevirmek ve dünya şampiyonasında da madalya almak. Sonrasında 2023'te Paris Olimpiyatları için kota yarışları olacak. Paris'e gidebilmek için kota almak istiyoruz."