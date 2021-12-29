Galatasaray'ı normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 biten maçta seri penaltı atışları sonucu eleyen Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor camiasında büyük sevinç yaşanıyor.

Başkan Mehmet Uz, yaptığı açıklamada, sakat ve cezalı olmaları nedeniyle birçok oyuncudan yoksun çıktıkları Galatasaray müsabakasında kendilerine yakışan bir oyun sergilediklerini ifade etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Uz, Ziraat Türkiye Kupası'nı da en çok kazanan takım olan Galatasaray’a karşı başa baş oynadıklarını anlattı.

"Kaleci dahil yedek kulübesinde sadece 5 oyuncumuz vardı. Maçın son dakikalarında oyuna girecek oyuncu bile kalmamıştı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Denizlispor'a yakışan bir mücadele ortaya koyarak tur atladık. Teknik ekibimizin takımı iyi hazırlaması ve oyuncularımızın tüm benliklerini ortaya koymasıyla bileğimizin hakkıyla adımızı bir üst tura yazdırdık. Kalecimiz Abdülkadir Sünger'in gösterdiği performans tur kadar bizi sevindirdi. Bu galibiyetle ligin ikinci yarısına daha moralli başlayacağız. Bizim için öncelikli olan ligdir. Kupada mümkün olduğunca yolumuza devam etmek istiyoruz. Camiamıza bu sevinci yaşatan teknik heyetimiz ve futbolcularımızı kutluyorum. İnşallah ligin ikinci yarısında da bu mücadelemizi ortaya koyarak hedefimize ulaşacağız."

Abdulkadir Kahraman oldu

Denizlispor'un genç kalecisi Abdulkadir Sünger maça damga vurdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stackhowiak'ın yokluğunda kupada Galatasaray'a karşı 11'de sahaya çıkan 21 yaşındaki file bekçisi, maç boyunca eşine çok az rastlanır şekilde tam 18 kurtarışa imza attı.

Kalesinde 3 gol görmesine rağmen takımını ipten alan Abdulkadir, seri penaltılarda da kahraman oldu. Bir penaltı çıkaran Abdulkadir, bir de penaltı golü atarak Denizlispor'u tura taşıdı.

Karşılaşmanın ardından tüm takım arkadaşları Abdulkadir'i kutladı. Denizlispor altyapısından yetişen Abdulkadir, bu sezon ligde sadece 1 maça çıkmıştı.