Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynandı.

Penaltı atışları sonrası karşılaşmayı kazanan Denizlispor, son 16 turuna yükseldi.

Denizlispor 9. dakikada İlhan Depe ile 1-0 öne geçti. Alpaslan Öztürk 29. dakikada Galatasaray adına skoru eşitledi. 1-1

38. dakikada ise Brahim Darri Denizlispor'u yeniden öne geçirdi.1-2. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

[Fotoğraf: DHA]

İkinci yarıya da baskılı bir oyunla başlayan Galatasaray 49. dakikada Halil Dervşoğlu ile 2-2 yakaladı. 50. dakikada ise Mustafa Muhammed sarı kırmızılı takımı 3-2 öne geçiren golü attı.

90+9. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson topu kendi kalesine göndererek maçta yeniden eşitliği sağladı. 3-3

Karşılaşmanın 90 dakikalık süresi 3-3 sona erdi. Mücadelede 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı ve eşitlik bozulmadı. Son 16 turuna kalan takım seri penaltı atışlarıyla belli oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Penaltı atışları

GOL - Schwechlen sol ayağıyla sağ köşeye sert vurdu ve topu ağlar gitti. Denizlispor bu gol ile birlikte penaltı atışlarında Galatasaray'ı 6-5 mağlup etti.

KAÇTI - Oğulcan sağ ayağının içiyle orta bölgeye vuruşunu yaptı, kaleci Abdülkadir penaltıyı kurtardı.

GOL - Kaleci Abdülkadir sol ayağının içiyle sol köşeden topu ağlarla buluşturdu. 5-5.

GOL - Van Aanholt sol ayağıyla sol köşeye vurdu ve kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi. 5-4.

GOL - Özer sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve yerden giden top filelerle buluştu. 4-4.

GOL - Mustafa Muhammed sağ ayağılyla sol köşeye sert vurdu, kaleci Abdülkadir'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 4-3.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - Mustafa Çeçenoğlu panenka vuruşu ile ağları havalandırmayı başardı. 3-3.

GOL - Taylan sağ ayağıyla topu sol köşeden ağlara gönderdi. 3-2.

GOL - Muhammed Gönülaçar sağ ayağıyla sol köşeye vurdu. Top, kaleci İsmail'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-2.

GOL - Halil Dervişoğlu sağ ayağıyla sol üst köşeden topu doksana gönderdi. 2-1.

GOL - Gökhan Süzen sol ayağıyla sert vurdu top ağlarla buluştu. 1-1.

GOL - İlk penaltı vuruşunu kullanan Nelsson topu kalenin ortasından ağlara gönderdi. 1-0.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Öte yandan Galatasaray'da Alpaslan Öztürk 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu.

Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıkmıştı.