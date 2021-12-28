Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada, Trabzonspor 48. dakikada Fode Koita'nın ayağından bulduğu golle adını son 16 turuna yazdırdı.

Fazla süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile Beypiliç Boluspor karşılaşmasına çıkan bordo-mavililer, ilk yarıda rakip kale önünde net gol pozisyonuna girmekte zorlandı.

[Fotoğraf: AA]

10. kupa yolculuğu

Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

Karşılaşmanın önemli anları

İlk yarının ilk etkili pozisyonu konuk takımdan geldi. 6. dakikada Bregu'nun ceza alanı içinden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top yan direkten döndü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

43. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza alanı sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Yunus Mallı'nın şutunda, kaleci Selmani'nin güçlükle çeldiği topa Koita dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada ceza alanı sağ çaprazında uygun durumdaki Bregu'nun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu çelerek tehlikeyi önledi.

GOL - 48. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan son çizgiye inen Serkan Asan'ın pasında Bakasetas, topu Koita'ya çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza yayı üzerinden Koita'nın yerden şutunda, kaleci Selmani yatarak topu kontrol etti.

83. dakikada Siopis'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Selmani topa sahip oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan (Dk. 52 Dorukhan Toköz), Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Dk. 46 Peres), Siopis, Murat Cem Akpınar (Dk. 79 Salih Kavrazlı), Yunus Mallı, Yusuf Sarı (Dk. 46 Bakasetas), Koita

Beypiliç Boluspor: Selmani, Emin Bayram, Ali Keten, Arda Hilmi Şengül, Mehmet Zahit Çınar, Tugay Kacar (Dk. 90 Diyar Kaba), Bertu Alican Özyürek (Dk. 72 Erdem Polat), Abdurrahman Canlı, Berk Yıldız (Dk. 90 Hakan Bilgiç), Bregu (Dk. 72 Novak), Kasongo (Dk. 65 Arda Köksal)

Gol: Dk. 48 Koita (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 72 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)