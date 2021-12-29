Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde 2 dönem başkan yardımcılığı yapan ve son genel kurulda yeniden seçilen Ağaoğlu yönetiminde Asbaşkanlık görevini üstlenen Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon dergisine açıklamalarda bulundu.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan, genç yaşta Trabzonspor sevgisiyle tanıştığını söyledi.

"Trabzonspor’la bizim buluşmamız temelden, ailemizden kaynaklı. Dayılarım (Bülent, Coşkun ve Güngör Şahinkaya) Trabzonspor’da futbol oynadı, yöneticilik yaptı. Haliyle ailenin içerisinde, çok erken yaşlarda Trabzonspor ile tanıştım. Trabzonspor’un soyunma odasında büyüdüm diyebilirim. Apartmanda Trabzonspor’dan başka konuşulan bir şey olmazdı sanki. En son Güngör dayımla yaşanan şampiyonluğu hatırlıyoruz hayal olarak. Bu takımla yatıp bu takımla kalktık, onunla mutlu olduk, üzüldük, hayaller kurduk hep. Bu yaşa geldik, bu durum hiç değişmedi."

"Hocamızın her istediği oyuncuyu alacağız"

Doğan, Trabzonspor’un geçmişte şampiyonluk için büyük mücadeleler verdiğini söyledi.

"Hepimizin malumu, elimizden alınan şampiyonluklar var. Bunlardan ders çıkartarak inşallah bu sene taraftarımızın da yıllardır istediği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. 2010-11’de kazandık ama kupayı alamadık. Bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Tüm çabamız, çalışmamız bu yönde. Kendimizi her türlü gelişmeye göre hazırladık, ona göre de kadromuzu oluşturduk. Devre arasında da takımı güçlendiriyoruz. Hocamızın her istediği oyuncuyu alacağız. İnşallah camiamızla, taraftarımız ve basınımızla bütünleşerek bu hedefe ulaşacağız."

"Şampiyonluğa giderken birçok kez sıkıntılar yaşadık"

Ertuğrul Doğan, geçmişte yaşananlardan ders aldıklarını ve temkinli davrandıklarını belirtti.

"Daha önce Trabzonspor şampiyonluğa giderken birçok kez çok sıkıntılar yaşadık. Biz de başkanımızla bunları detaylıca inceledik, üzerinde çok ciddi çalıştık. Ne oldu, ne bitti, ne gibi yanlışlıklar oldu, tekrarlamamamız gerekir. O yüzden çok dengeli ve kelimeleri de tek tek seçerek konuşuyorum. Çok fazla röportaj vermememizin ana nedeni de bununla alakalı. Sizlerin de bizleri anlayışla karşılamanızı bekliyorum. Çünkü bizim de aklımızdaki tek şey o; yani şehrin konsantrasyonunu fazlaca artıracak veya kaybettirecek herhangi bir şeye sebebiyet vermemek."

[Fotoğraf: DHA]

"Hesapları bu yıl göreceğiz"

Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve başladığı dönemlerde sarf ettiği "Benim de, Trabzonspor'un da Türk futbolundan alacağı var." sözünü hatırlatarak konuştu.

"Hiçbir şey almış veya kazanmış değiliz. Hep birlikte dikkatli ve sağduyulu olmalıyız. Üzerimize düşen tüm takviyeleri devre arasında kadroya katacağız. Ondan sonra eti senin kemiği benim. Hocamız bu işin üstesinden gelecektir. Onun da başından çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi, ikimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var. Trabzonspor da alacak, hocamız da alacak hak ettiklerimizi. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz."

Doğan, şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor’a camianın destek vermesini beklediklerini ifade etti.

"Eğer ki o hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırsak hemen yeni hedeflerin peşine koşmak istiyoruz. Tabii ki şehrimizin heyecanını anlıyoruz. Gerçi biz de heyecanlıyız. Her gün puan durumuna biz de bakıyoruz. Ama o hataya düşmemiz, insanların ‘olduk’ hissine kapılmasına izin vermememiz lazım. Burada en önemli sorumluluk da basına düşüyor, bu dengeyi çok iyi sağlaması lazım. Taraftarımıza hak veriyoruz, insanların yıllardır beklediği kupa özlemi var. Herkesin birbirine yardımcı olması lazım. En başta taraftarımızın, her zamanki gibi yine takımına tam anlamıyla sahip çıkması lazım."

"Ekibiyle birlikte yüreğini ortaya koydu"

Asbaşkan Doğan, Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’da göreve başlamasını ve takımda yaşanan değişimi değerlendirdi.

"Bir defa bu benim takip ettiğim ama başkanımızın, yönetimimizin onayıyla gerçekleşen bir süreç. Ben sadece görevlendirildim. Hocamızın zaten kariyeri hakkında konuşmanın anlamı yok. Kendini, rüştünü her yönüyle ispat etmiş, teknik-taktiğin dışında insani yönden de çok değerli biri. O Trabzon'da çalışmaktan, biz de onunla çalışmaktan mutluyuz. Ekibi ile birlikte yüreğini ortaya koydu, taraflı tarafsız her kesimin alkışlayacağı bir takımın oluşmasında önemli rol oynadı. Trabzonspor, onunla eski ruhunu yakaladı. İnşallah bu büyük hikayenin sonunda camiamızın özlemi sona erecek."

[Fotoğraf: DHA]

"Hata yapmamamız lazım"

"Bizim için büyük gurur bu göreve gelmek. Camiamız sağ olsun destek oluyor. Rahmetli dayım Bülent Şahinkaya Trabzonspor’un kaptanlarından. Bana küçükken bir şey söylemişti, hiç aklımdan çıkarmam: “Hiç kimse Trabzonspor’un ona yaptığı iyilikten daha büyük iyiliği Trabzonspor’a yapamaz.” Ben hep o sözle yürüdüm. Trabzonspor’a bir şeyler vermeye çalışıyoruz ama hep Trabzonspor bize daha fazlasını veriyor. Bu işin gerçeği. Sorumluluğumuz çok fazla. Hata yapmamamız lazım. Onun dışında, basın, taraftarlarımız, camiamızın her kesimi çok kontrollü olmalı. Bu yıla özel. Belki bu yılı geçtikten sonra daha farklı şeyleri konuşabiliriz."

"İlk planlamamız şampiyonluk"

Asbaşkan Doğan, kulübe ekonomik kazanç sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"Maalesef ülkemizde döviz kurundaki artışlarını görüyoruz. Buna kısa sürede hemen karşılık verip kulübe ekstra 300-400 milyon gelir sağlamanız lazım ki oluşan kur farkını kapatalım. Bu kolay bir durum değil. Ama bununla alakalı planlamalarımız sürüyor. Özellikle kripto para ve mil piyasalarda ciddi planlama ve programlamalarımız var, çalışıyoruz. Kulübe gelir getirecek 3-4 önemli kalem üzerinde belli bir noktaya kadar geldik. Ama bunların hepsinin dışında Trabzonspor’un en büyük gücü camiasının gücü. Trabzonspor şampiyon olduktan sonra pek çok şeyin üstesinden daha kolay geleceğini biliyoruz. Dolasıyla ilk planlamamız şu saat itibariyle önce şampiyonluk. Ancak şampiyonluğa giderken ekonomik olarak da bütçeyi aşmamak ve borçların azalması için gerekli olan operasyonların yapılmasını planlamak gerekir. Hepsini beraber çalışıyoruz işin doğrusu. Bu arada stadyumun isim hakkı sponsorluğu ile ilgili de görüşmeler ciddi aşamaya gelmedi ama önemli çalışmalarımız var."

"Aylarca uyku uyuyamadım"

Doğan, Medipol Başakşehir’in şampiyon olduğu ve Trabzonspor’un ligi 2. sırada bitirdiği 2019-20 sezonunda şampiyonluğu kaybettikleri için çok üzüldüğünü söyledi.

"Herhalde aylarca uyku uyumadım. Bu unutulacak bir iş değildi. Ama ondan da bir ders çıkardık, ona öyle bakıyoruz. Onları yaşamak istemiyoruz artık. Şu anda çok iyi bir uyum yakaladık. Hocamız, takım ve şehir. Hocamızın, takımın ve şehrin bu derece uyum içinde olması mükemmel bir gelişme. En büyük mutluluğumuz şu anda o."

"Bu şehre artık kupa gelmesi lazım"

Doğan, bu sezon şampiyon olmak için çok dikkatli davrandıklarını ve bunun için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun kulübe büyük emek verdiğini söyledi.

"Camianın edindiği tecrübeler ve bizim gözlemlerimizle bu sene buna izin vermemeye çalışıyoruz. Başkanımız inanılmaz bir emek veriyor, adeta hayatını buna adamış vaziyette. Mesai anlamında hepimizden daha fazla Trabzonspor’a emek veriyor. Bu benim çok saygı gösterdiğim bir durum. Her şeyin içerisinde. Biz de aynı duygularla içerisindeyiz. Geçmiş hataların oluşmasına izin vermiyoruz, vermememiz lazım. Camiamızın da bu konuda, sadece bu yönetim olarak söylemiyorum, her yönetimin yanında olması lazım. Çünkü yılların yarattığı stres, insanları çok daha agresif, çok daha sıkıntılı pozisyonlara getirebiliyor. Hep aynı şey çıkıyor buradan konuşunca. Bu şehre artık kupanın gelmesi lazım. Biz bu şehre kupayı getirdikten sonra pek çok şeyin daha farklı geliştiğini inşallah hep beraber izleyeceğiz."