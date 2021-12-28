Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona'da pozitif futbolcuların sayısı 3'e çıktı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
İspanya ekibi Barcelona'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.
Barcelona Kulübü, COVID-19 testi pozitif sonuçlanan İspanyol sol bek Jordi Alba'nın sağlığının yerinde olduğunu ve evinde karantinaya alındığını duyurdu.
Takımda Fransız stoper Clement Lenglet ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in de COVID-19'a yakalandığı açıklanmıştı.
Etiketler: Barcelona Koronavirüs
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