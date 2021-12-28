TAF'tan yapılan açıklamaya göre, 8-9 Ocak'ta İstanbul'da Salon Deneme müsabakaları, farklı illerde okullar arası kros müsabakaları ve Adana'daki 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ile açılan takvimde yurt dışındaki şampiyonalarla 300'ün üzerinde faaliyet yer alıyor.

"Bu yarışmaların her biri bir basamak oluşturuyor"

TAF Başkanı Fatih Çintimar, yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu.

"Bolca Türkiye rekoru göreceğimiz, çocuklarımızın kendilerini geliştirip milli formayı gururla taşıyacakları bir sezon olsun. İlk haftadan itibaren yoğun bir takvimimiz var. Önümüze koyduğumuz büyük hedefler doğrultusunda bu yarışmaların her biri bir basamak oluşturuyor."