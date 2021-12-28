Mesut Özil Fenerbahçe'de yeni bir kimliğe büründü. Gol paslarıyla dünya futboluna damga vuran tecrübeli oyuncu, bu sezon golcülüğüyle ön plana çıktı.

33 yaşındaki yıldız, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta attığı 7 golle kariyerinin en skorer ilk devresini geçirdi. Deneyimli oyuncu böylece 2009-2010 sezonunda Werder Bremen'deki 6 gollük ilk yarı performansını geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin kaptanı, Real Madrid ve Arsenal'de oynadığı yıllarda ise ligin ilk bölümünde en fazla beş gol atabilmişti.

Mesut Özil, daha önce formasını giydiği Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'de daha çok gol paslarıyla adından söz ettirdi.

Yıldız orta saha, kariyerindeki ilk asist krallığına 2009-2010 sezonunda Werder Bremen'deki 17 gol pasıyla Bundesliga'da ulaştı.

Deneyimli oyuncu daha sonra 2011-2012'de Real Madrid'de 20 final pasıyla La Liga'nın asist kralı oldu.

33 yaşındaki futbolcu, son olarak 2015-2016'da Arsenal'de 19 asistle Premier Lig'de en çok gol pası veren oyuncu unvanını elde etti.

Mesut Özil, böylece üç büyük ligde asist kralı olarak önemli bir başarıya imza attı. Tecrübeli yıldız, Real Madrid'de 159 maçta 27 gol 80 asistle futbol hayatının en parlak günlerini geçirmişti.

Süper Lig'de 7 gol 2 asistle oynayan Mesut Özil, kariyerinde ilk kez gol pasından daha çok fileleri havalandırarak dikkati çekti.