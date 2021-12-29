Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yılmaz Vural: İnşallah Ali Koç'u ikna ederler
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Vural, "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Bey'i ikna ederler" dedi.
Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Yılmaz Vural, Fenerbahçe'yi çok istediğini belirtti.
"Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu. Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem."
Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 15:10
- 15:07
- 14:55
- 14:48
- 14:42
Sıradaki Haber
Kulüpler Birliği ile TFF görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz