Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Yılmaz Vural, Fenerbahçe'yi çok istediğini belirtti.

"Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu. Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem."

Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.