İspanyol kulübü Barcelona'da önemli bir projeye imza atıldı. Kulüp yönetimi zihinsel engelliler takımı da kurdu.

Kadrosunda 20 erkek ve 4 kadın futbolcu bulunan takımın tanıtımı kulübün alt yapı tesisi La Masia'da yapıldı.

Katalan kulübünün yeni takımı, İspanya futbol federasyonun daha önce kurduğu zihinsel engelliler liginde mücadele edecek.

Takımın kaptanı Pol Montia, kulübe katıldıkları için çok mutlu hissettiklerini ve tarihi bir an yaşadıklarını söyledi. Barcelona futbol kulübünün yıldız oyuncusu Pique, kurulan yeni ekibin elçisi oldu.

Proud of our LaLiga Genuine team



Welcome! pic.twitter.com/otK2fkRuHU