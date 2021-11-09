Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, lige verilen milli arada takımın form seviyesini yükseltmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, bunun için saha içi ve saha dışında oyuncularıyla sık sık görüşmeler yapıyor.

Hücum futbolunu benimseyen ancak 12 hafta sonunda bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar, bu konu üzerinde de ekstra çalışmalar yapıyor.

Batshuayi tedavi için İngilter'ye gitti

Öte yandan Mitcy Batshuayi, tedavisinin son bölümü için İngiltere'ye gitti.

Belçikalı golcünün, Aytemiz Alanyaspor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.

Batshuayi'nin tedavi raporlarını eş zamanlı olarak Beşiktaş sağlık heyetiyle paylaşıyor.

Teknik ekip, yeniden sakatlanma ihtimali doğarsa Alanya deplasmanında golcü oyuncuyu riske etmeyecek. 28 yaşındaki oyuncunun son durumu gelecek hafta netleşecek.

Diğer yandan Beşiktaş, milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Siyah beyazlılar, Vodafone Park’ta Makedon ekip Şkupi’yi ağırlayacak.

Sergen Yalçın, bu mücadelede forma şansı bulamayan oyuncuları oynatmayı planlıyor.