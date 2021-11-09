Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Fatih Terim, milli arada takımın taktiksel eksikleri ile birlikte takviyeler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Tecrübeli teknik adam, yapılacak transferler konusunda Başkan Burak Elmas ile bu hafta görüşecek. Toplantıda gelecek ve gönderilecek isimler üzerinde fikir alış-verişinde bulunacak.

6 numaraya için adayı Dieng

Galatasaray'ın devre arasında transfer önceliği "6 numara" pozisyonu olacak. Sarı kırmızılıların bu bölge için ilk adayı Aliou Dieng.

Yönetim, yaz transfer döneminde çok istenilen Dieng için Mısır ekibi Al Ahli kulübü ile bir kez daha masaya oturacak.

Malili futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemesi transferde Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.

Diğer adaylar Elneny ve Hadziahmetovic

Dieng dışında Arsenal'den Elneny, Roma’dan Diawara ve İttifak Holding Konyaspor'dan Hadziahmetovic de adaylar arasında yer alıyor.

Sezon başında 6 numara için transfer edilen Gustavo Assuncao ise beklentileri karşılayamadı. Lisansı Avrupa Kupaları’na yetişmeyen Brezilyalı futbolcu, statü gereği sadece Spor Toto Süper Lig maçlarında kadroda yer alabiliyor.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 5 maçta kadroya girerken toplam 134 dakika süre aldı. Gustavo Assuncao ile devre arasında yolların ayrılabilir.