Fenerbahçe'de penaltı sıkıntısı
Fenerbahçe bu sezon penaltıları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyor. 5 penaltının sadece 2’sinde fileleri havalandıran sarı lacivertli ekip, bu nedenle Avrupa’da 4, ligde de 2 puan kaybetti.
Fenerbahçe bu sezon kaçırdığı penaltı atışlarıyla lig ve Avrupa’da önemli puan kayıpları yaşadı. Özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde 3 penaltı kazanan sarı lacivertliler, 2 penaltı atışından yararlanamadı.
Eintracht Frankfurt mücadelesi 1-1 devam ederken duraklama dakikalarında Pelkas’ın kaçırdığı penaltı vuruşuyla Fenerbahçe galibiyet şansını değerlendiremedi.
Sarı lacivertli ekip gruptaki üçüncü maçında Antwerp karşılaşmasında iki penaltı kazandı.
36. dakikada direğe takılan Valencia, ilk yarının son dakikalarında tekrar topun başına geçti ve takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
İki maçta kaçan penaltılar nedeniyle 4 puan kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik şansını da büyük ölçüde azalttı.
Spor Toto Süper Lig'deki ilk penaltısını 12. haftadaki Yukatel Kayserispor müsabakasında kazanan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda öne geçme şansını kullanamadı.
Sarı lacivertliler 90+5'te Mesut Özil'in penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve 1 puanı kurtardı.
Penaltıyı gole çevirmede yüzde 40’lık başarıya ulaşabilen Fenerbahçe, geçen sezon yüzde 75’lik başarı oranı yakalamıştı.