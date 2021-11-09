Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da Liechtenstein ve 14 Kasım'da Ermenistan'la oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçları öncesi dün milli takım oyuncuları ile çalışanlarına uygulanan PCR testlerinden biri pozitif sonuçlandı.

PCR test sonucu pozitif çıkan milli futbolcu hemen izolasyona alındı. Tam aşılı olan oyuncunun herhangi bir belirtisi bulunmuyor.

Ayrıca, PCR testi negatif çıkmasına rağmen söz konusu futbolcuyla temasta olan 4 oyuncu daha karantinaya alındı.

Bild gazetesinin haberinde ise PCR testi pozitif çıkan kişinin, Bayern Münih'te forma giyen Niklas Süle olduğu ileri sürüldü.