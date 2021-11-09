Los Angeles'da düzenlenen Lousiana Yaşlılar Oyunları'nda 105 yaş ve üzeri kategorisinde dünya rekoru kırıldı.

Julia Hawkins, nam-ı diğer "Kasırga", 1 dakika 2 saniye ile bitiş çizgisine ulaştı. Lousiana'lı sporcu, bu süreyle hem Amerika hem de dünya rekoru kırdı.

105 yaşındaki sporcu, kendi yaş kategorisinde 100 metreyi tamamlayan ilk Amerikalı kadın oldu. Hawkins'in 100 yaş ve üstü kategorisinde de iki dünya rekoru bulunuyor.