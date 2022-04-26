Barcelona Ronald Araujo'nun sözleşmesini uzattı
İspanya'nın Barcelona takımı, Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo ile sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı.
İspanyol kulübünün yaptığı açıklamaya göre, öngörülen serbest kalma bedeli ise 1 milyar avro olarak belirlendi.
ARAUJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/SSSwwAuN4l— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) April 26, 2022
Yeni sözleşmenin imzalanması töreni, 29 Nisan Cuma günü Camp Nou'da taraftara kapalı olarak gerçekleşecek.
2018'de Barca B'ye katılan Araujo, 2020-21'de Barcelona A takım kadrosuna dahil oldu. Bu sezon 39 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar 9 kez milli maçta forma giydi.
Ronald Araujo’nun sözleşmesi 2025/26 sezonu sonuna kadar uzatıldı.— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) April 26, 2022
Uruguaylı savunmacının serbest kalma bedeli 1 milyar Euro olarak belirlendi. pic.twitter.com/rf2Fv1hXJw
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